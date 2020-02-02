Граждане Армении не смогли вылететь из Китая на рейсе «Уральских авиалиний»

Несколько граждан Армении, купивших билет на рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», не смогли покинуть Китай, им отказали в регистрации, сообщили в армянском МИД.

«Группе граждан Армении с билетами авиакомпании «Уральские авиалинии» отказали в регистрации. В то же время в регистрации на рейс также было отказано и гражданам других стран. Стоимость авиабилетов была компенсирована», – сообщил МИД, передает РИА «Новости».

В ведомстве не сообщили, из какого города планировали вылететь граждане, и где должен был приземлиться самолет.

Посольство Армении в Китае посоветовало согражданам отправиться в ближайший город, откуда можно будет вылететь в Армению с помощью других авиакомпаний.

Напомним, в субботу Российские власти приняли решение с 1 февраля ограничить авиасообщение с Китаем из-за нового коронавируса. Под ограничения попали в том числе рейсы «Уральских авиалиний».

Коронавирусом нового типа 2019-nCoV на утро воскресенья заражено более 14 тыс. человек, умерли 304 человека, зафиксирована одна смерть за пределами Китая. Заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России.

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