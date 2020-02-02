Чемпион России по боксу сломал нос сотруднику Росгвардии, поймавшему его с кокаином

Уголовное дело возбуждено в отношении двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили.
Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили в ночь на 2 февраля напал на сотрудников Росгвардии в Москве. Это произошло в подъезде дома на Фрунзенской набережной, где спортсмен употреблял кокаин в компании своего товарища Овика Оганисяна.
Около двух ночи росгвардейцы вневедомственной охраны увидели, как двое мужчин вышли из такси и, озираясь, зашли в подъезд. Силовики последовали за ними. Один росгвардеец начал подниматься по лестнице, а второй доехал на лифте до верхнего этажа и пошел вниз пешком.
Боксер с приятелем находились между 8 и 9 этажом, Кушиташвили нюхал на подоконнике кокаин. Спортсмен оказал сопротивление попытке его задержать и несколько раз ударил в лицо младшего сержанта Росгвардии. Оганисян в драке не участвовал.
«В ходе проверки документов мужчины вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования стражей правопорядка, а один из них напал на сотрудника Росгвардии, нанеся удар в лицо», – сообщили в силовом ведомстве.
В итоге боксер и его друг были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Спортсмена также грозит статья «За хранение и сбыт наркотических веществ».
Росгвардейцу оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего угрожает.
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