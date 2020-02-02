Китаец с коронавирусом пожаловался на больницу и врачей в Чите

О том, что у него коронавирус китайский пациент узнал из новостей, заявив, что анализы у него и его семьи берут, но ничего не говорят.

Госпитализированный с подозрением на коронавирус в Чите (Забайкальский край) гражданина Китая Ван Юньбин вместе с женой и двухлетней дочкой, пожаловался на российских врачей и условия содержания в больнице. Он отправил сообщение агентству «Чита.ру», в котором высказал недовольство тем, что его держат в неведении и показал свою палату по видеосвязи.

После того, как журналисты с ним связались, он рассказал, что находится вместе с семьей в больнице, где нет условий для реабилизации. Также он высказал недовольство тем, что у них несколько раз брали кровь на анализ, но ничего не сообщают. Тем временем у двухлетней дочки высокая температура и понос, но врачей в конце недели в больнице нет. Ван Юньбин обращает внимание на то, что в Китае в таких случаях врачи находятся возле пациентов все 24 часа.

Но больше всего его возмущает молчание медперсонала. О том, что у него подозрение на коронавирус пациент из Китая узнал из новостей. Себя зараженным он не считает, отмечая что только кашляет. В то же время китайский пациент читинской больницы готов принести извинения россиянам, если реально заражен. Ранее сообщалось о первых госпитализированных с подозрением на коронавирус в Забайкалье и Тюменском районе. Также первый зараженный умер за пределами Китая — на Филиппинах.

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