Поклонская назвала себя «крымская няш-мяш» и выложила фотографии с агрессивным макияжем

Снимки с «голливудской фотосессии» депутат разместила в Telegram.
Бывшая прокурор Крыма и депутат Госдумы от «ЕР» Наталья Поклонская порадовала поклонников снимками «голливудской фотосессии».
Поклонская снялась в неофициальном образе – с очень интенсивным макияжем, в изящном пиджаке и юбке выше колена. Результаты фотосессии она выложила в свой канал Telegram.
«Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская «няш-мяш». Вот и подоспели снимки с моей голливудской фотосессии», – гласит подпись к фото.
Стоит отметить, что первое время после назначения на пост прокурора Поклонская негативно реагировала на прозвище «няш-мяш», которое ей дали в Сети. Однако позже, в марте 2019 года она не только признала шутливую кличку, но и зарегистрировала одноименный бренд.
Поклонская сообщила, что будет выкладывать и другие снимки с фотосессии, но понемногу. Депутат посоветовала всем подписчикам дарить «своим девочкам» походы к фотографу, так как это повышает самооценку и настроение.
Ранее Наталья Поклонская поделилась своей версией о возможных причинах появления коронавируса.
В начале января депутат предложила переназвать нашумевший «законопроект о домашнем насилии». Поклонская призвала не демонизировать институт семьи.
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