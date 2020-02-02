Всех трудоустроили: Кремль успокоил россиян по поводу бывших чиновников правительства Медведева

Некоторые члены кабинета министров вошли в новый состав правительства, другие заняли не менее важные и «хлебные» посты.

В Кремле сообщили, что ни один чиновник из правительства Дмитрия Медведева после отставки не остался без работы. Это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, когда этот вопрос об «эксах» ему задали во время интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Впрочем, после того как российское правительство вместе с премьером Дмитрием Анатольевичем ушло в отставку 15 января, некоторые из высокопоставленных чиновников вошли в новый состав. Так, свои посты сохранили министры обороны и иностранных дел Сергей Шойгу и Сергей Лавров. Также остались на прежнем месте вице-премьеры Татьяна Голикова и Юрий Трутнев.

А вот экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова возглавила после отставки Росздравнадзор. Бывший глава министерства науки и высшего образования Михаил Катюков предпочел не делиться место будущей работы, уклончиво отметив, что пока еще все на стадии консультаций. Не стала говорить о новой работе и бывший министр просвещения Ольга Васильева, а только «приоткрыла» тайну, сообщив, что свяжет свою дальнейшую жизнь с историей, сообщает «Интерфакс».

Бывший вице-премьер Виталий Мутко стал генеральным директором агентства ипотечного жилищного страхования «Дом.РФ». Ранее сообщалось, что для Медведева даже была создана новая должность. Причем, бывший премьер-министра даже в зарплате не потерял.

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