Мальчишки спасли мужчину, пытавшегося вытащить тонущую собаку

Курсанты Морского училища в Санкт-Петербурге взвалили мокрого «спасателя» и дотащили до ближайшей поликлиники.

В Петербурге курсанты Морского колледжа, совсем мальчишки, возвращались с занятий, когда обратили внимание на тонущего пса. Приняли решение спасти собаку, но заметили в воде еще и человека. Видимо, житель пытался спасти своего питомца, но неудачно, упал в воду. Но курсанты не растерялись. Рядом гуляющего с собакой на поводке мужчину, попросили у него поводок. Затем они сцепили два поводка карабином, кинули тонущему человеку в воду и вытащили его на берегу. Происшествие произошло 29 января, а накануне «Невские новости» узнали обо всех подробностях истории у самих ребят.

Как выяснилось, они потом взвалили мокрого «спасателя» на себя и поочередно дотащили до ближайшей поликлиники, где мужчине оказали помощь. Супруга спасенного ими владельца собаки нашла курсантов и поблагодарила их. В руководстве Морского колледжа отметили, что ребята учатся на втором курсе и уже были знакомы с навыками спасения утопающих. Ранее нижегородский школьник кинулся в воду, чтобы спасти мужчину, хотя сам не умел плавать.

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