Пользовательница TikTok с помощью кисточки превратилась в Путина

Пользовательница TikTok с помощью кисточки превратилась в Путина

02.02.2020, 16:56, Новости дня

Женщина точно скопировала мимику президента.

Искусно владеющая ремеслом гримёра гражданкас помощью кисточки превратила своё лицо в лицо президента России Владимира Путина.
Тенями она умело придала себе черты российского лидера, а нарисованные морщины довершили преображение. Но окончательного сходства художница добилась, точно копируя мимику Путина — улыбаясь и двигая бровями.
Видео превращения в президента гражданкавыложила в сервисе TikTok. «Так вот откуда берутся президенты!» — написали гримеру в комментариях.



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