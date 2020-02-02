Пользовательница TikTok с помощью кисточки превратилась в Путина

Женщина точно скопировала мимику президента.

Искусно владеющая ремеслом гримёра гражданкас помощью кисточки превратила своё лицо в лицо президента России Владимира Путина.

Тенями она умело придала себе черты российского лидера, а нарисованные морщины довершили преображение. Но окончательного сходства художница добилась, точно копируя мимику Путина — улыбаясь и двигая бровями.

Видео превращения в президента гражданкавыложила в сервисе TikTok. «Так вот откуда берутся президенты!» — написали гримеру в комментариях.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Несколько граждан Армении, купивших билет на рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», не смогли покинуть Китай, им отказали в регистрации, сообщили в армянском МИД. «Группе граждан Армении с билетами авиакомпании «Уральские авиалинии» отказали в регистрации. В то же время в регистрации на рейс также было отказано и гражданам других стран. Стоимость авиабилетов была компенсирована», – сообщил МИД, […]