Дело Кушиташвили отправили на рассмотрение в военный суд

Дело Кушиташвили отправили на рассмотрение в военный суд

02.02.2020, 16:37, Новости дня

Меру пресечения для двукратного чемпиона РФ по боксу Георгия Кушиташвили изберет военный суд, пишут СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Так как Кушиташвили является военнослужащим, его дело расследуют военные следователи. Ожидается, что в понедельник военный суд рассмотрит их ходатайство об избрании меры пресечения», – сообщил собеседник ТАСС.

Он уточнил, что в отношении спортсмена возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». При задержании у Кушиташвили нашли кокаин, отметил источник.

В Росгвардии сообщали, что задержанные в ночь на воскресенье в Москве пытались скрыться от патруля вневедомственной охраны в одном из подъездов.

Ранее сообщалось, что Кушиташвили сломал нос сотруднику Росгвардии, который пытался проверить у него документы. Также у него якобы нашли наркотики. Возбуждено уголовное дело.

Сам Кушиташвили свою вину не признает.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Меру пресечения для двукратного чемпиона РФ по боксу Георгия Кушиташвили изберет военный суд, пишут СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. «Так как Кушиташвили является военнослужащим, его дело расследуют военные следователи. Ожидается, что в понедельник военный суд рассмотрит их ходатайство об избрании меры пресечения», – сообщил собеседник ТАСС. Он уточнил, что в отношении спортсмена […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика