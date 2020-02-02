Дело Кушиташвили отправили на рассмотрение в военный суд

Меру пресечения для двукратного чемпиона РФ по боксу Георгия Кушиташвили изберет военный суд, пишут СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Так как Кушиташвили является военнослужащим, его дело расследуют военные следователи. Ожидается, что в понедельник военный суд рассмотрит их ходатайство об избрании меры пресечения», – сообщил собеседник ТАСС.
Он уточнил, что в отношении спортсмена возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». При задержании у Кушиташвили нашли кокаин, отметил источник.
В Росгвардии сообщали, что задержанные в ночь на воскресенье в Москве пытались скрыться от патруля вневедомственной охраны в одном из подъездов.
Ранее сообщалось, что Кушиташвили сломал нос сотруднику Росгвардии, который пытался проверить у него документы. Также у него якобы нашли наркотики. Возбуждено уголовное дело.
Сам Кушиташвили свою вину не признает.
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Последнее: Меру пресечения для двукратного чемпиона РФ по боксу Георгия Кушиташвили изберет военный суд, пишут СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. «Так как Кушиташвили является военнослужащим, его дело расследуют военные следователи. Ожидается, что в понедельник военный суд рассмотрит их ходатайство об избрании меры пресечения», – сообщил собеседник ТАСС. Он уточнил, что в отношении спортсмена […]
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