Пожар в «Лениздате»: открытое горение ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение в здании бизнес-центра "Лениздат" на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге. Утром огонь охватил 200 квадратных метров на четвертом этаже здания, расположенного в историческом центре северной столицы.
Из здания было эвакуировано пять человек. Пострадавших и обрушения несущих конструкций нет, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена, рассказал ТАСС источник в экстренных службах города.", — сказал собеседник агентства.
Информации о погибших в результате пожара также нет. В тушении огня были задействованы 20 единиц техники и 71 человек личного состава.
Пожар произошел в корпусах бизнес-центра, расположенных во дворах. Действия пожарных затрудняли наличие в них большого количества складов и перегородок.
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