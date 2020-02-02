Сурок Фил предсказал раннюю весну

Знаменитый сурок Фил предсказал американцам раннюю весну. Как и год назад, сурок-предсказатель из города Панксатони в штате Пенсильвания не увидел свой тени. Пасмурная погода 2 февраля как раз и предвещает ранний приход весны.
По традиции, если 2 февраля сурок из Панксатони, выходя из норки, видит свою тень, пугается и прячется обратно, то впереди — еще шесть морозных недель. Если же зверек не видит своей тени и спокойно выходит из норы — это, наоборот, предвещает раннюю весну. Впервые День сурка в Панксатони официально отметили 2 февраля 1887 года.
Традицию поддерживают члены организации "Ближний круг", которые собираются в лесу Гобблерз-Ноб, облачившись в черные пальто и цилиндры. Сурка извлекают из импровизированной норы, после чего, как утверждают в "Ближнем круге" он сообщает главе организации, будет ли зима долгой или же скоро наступит весна. Всемирно известным американский День сурка стал благодаря вышедшей в 1993 году одноименной комедии, в которой снялись Билл Мюррей и Энди Макдауэлл.
"Весна будет ранней, это точно", — говорится в предсказании, которое зачитал представитель "Ближнего круга" в этот раз.
BREAKING: Punxsutawney Phil does NOT see shadow, predicts early spring! https://t.co/3bZwrOCXmv #GroundhogDay2020 #GroundhogDay
— Capital Weather Gang (@capitalweather) February 2, 2020
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