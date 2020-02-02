Двое погибших: на трассе в Пермском крае грузовики сплющили легковушку

Двое погибших: на трассе в Пермском крае грузовики сплющили легковушку

02.02.2020, 16:30, Новости дня

В воскресенье, 2 января, на трассе М-7 "Волга" в районе города Краснокамска в Пермском крае произошла авария, унесшая две человеческие жизни.

 

Местные СМИ, со ссылкой на полицию, сообщают, что водитель КамАЗа не успел остановиться и врезался в легковой автомобиль Volkswagen Polo, буквально впечатав его в грузовик Mercedes, находившийся впереди. Последний, по инерции задел легковой Chevrolet, получивший сравнительно легкие повреждения.

 

В салоне Polo, оказавшегося между двумя многотонными водителями, находились два человека – 42-летний водитель и 41-летняя пассажирка. Они погибли на месте ДТП.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Пожарные ликвидировали открытое горение в здании бизнес-центра "Лениздат" на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге. Утром огонь охватил 200 квадратных метров на четвертом этаже здания, расположенного в историческом центре северной столицы. Из здания было эвакуировано пять человек. Пострадавших и обрушения несущих конструкций нет, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена, рассказал ТАСС источник в экстренных […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика