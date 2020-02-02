Вступил в силу закон об уменьшении штрафов за нарушение трудового законодательства

2 февраля вступил в силу закон № 378-IX «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (по поводу устранения норм, нарушающих права и законные интересы работодателей Украины)».

Закон был обнародован парламентской газете «Голос України» 1 февраля. Он вступает в силу на следующий день после опубликования.

Законопроект вносит изменения в ст.431, ст.492 и ст. 265 Кодекса законов о труде Украины и предусматривает уменьшение штрафов.

Согласно документу, допуск работника к работе без оформления трудового договора, оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленное на предприятии, и выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов будет наказываться штрафом в десятикратном размере от минимальной заработной платы за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение, а к юридическим лицам и физическим лицам – предпринимателям, которые используют наемный труд и являются плательщиками единого налога первой-третьей групп, будет применяться предупреждение.

В случае повторного совершения нарушения в течение двух лет со дня его выявления вводится штраф в 30-кратном размере от минимальной заработной платы.

Несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда будет влечь штраф в двукратном размере минимальной заработной платы каждого работника, в отношении которого совершено нарушение. Кроме того, несоблюдение установленных законом гарантий и льгот работникам, привлекаемым к исполнению обязанностей, предусмотренных законами «О воинской обязанности и военной службе», «Об альтернативной (невоенной) службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации», – в четырехкратном размере минимальной заработной платы.

Нарушение других требований законодательства о труде влечет за собой штраф в размере минимальной заработной платы за каждое такое нарушение.

Согласно законопроекту, в случае уплаты юридическим или физическим лицом – предпринимателем, использующим наемный труд, 50% размера штрафа в течение 10 банковских дней со дня вручения постановления о наложении штрафа за нарушение требований законодательства о труде такое постановление считается выполненным.

Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект в первом чтении 3 октября 2019 года, во втором – 12 декабря. Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал его 17 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский – 31 января 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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