Google выпускает бесплатный аналог SMS, получивший название RCS

Американская транснациональная корпорация Google объявила о выпуске нового бесплатного сервиса для общения между абонентами сотовых операторов. Сервис RCS является бесплатным аналогом службы коротких сообщений или SMS.

Запуск новой системы RCS, благодаря которой пользователи смогут отправлять сообщения с изображениями, большими текстовыми файлами и пользоваться ещё некоторыми новыми решениями, постоянно откладывался почти десятилетие. Впервые об аналоге SMS заговорили в 2008 году, и лишь недавно данная технология стала доступной для Android-устройств. Желающие могут скачать и установить приложение в магазине Google Play, а затем бесплатно пользоваться расширенными возможностями общения.

Несомненным преимуществом RCS в сравнении с устаревшими SMS эксперты, в первую очередь, называют возможность бесплатной отправки сообщений. Услугой можно пользоваться без подключения к Сети, а кроме того, пользователи имеют возможность отправлять фото- и видеофайлы, вставлять эмодзи, получать уведомления о доставке и прочтении.

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