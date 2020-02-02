Авиагруппировка для эвакуации россиян из Китая сосредоточена в Восточном военном округе

Минобороны РФ в воскресенье сообщило о готовности группы самолетов к эвакуации россиян из Китая. Пять самолетов ВКС России сосредоточены на аэродроме в Восточном военном округе, рассказали "Интерфаксу" в оборонном ведомстве.
По плану оперативный вывоз граждан РФ на родину начнется 3 февраля. Приказ об эвакуации россиян из зоны заражения коронавирусом 2019-nCoV 1 февраля отдал министр обороны Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина.
В каждом из военно-транспортных самолетов будет находиться группа военных медиков и вирусологов. Они экипированы средствами диагностики, индивидуальной защиты и лекарствами.
На текущий момент 130 россиян выразили желание улететь из китайской провинции Хубэй на родину. Как рассказал пресс-атташе посольства РФ в КНР Георгий Егоров, поддерживается контакт с 202 гражданами России.
Жертвами нового коронавируса в Китае стали более 300 человек, заражены около 14 с половиной тысяч.
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