Теннисист Новак Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open

Вторая ракетка мира, серб Новак Джокович в восьмой раз стал победителем турнира Большого шлема Australian Open-2020, обыграв в финале австрийца Доминика Тима. Благодаря этой победе он поднялся на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Джокович обыграл Тима в пяти сетах — 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4. Решающий матч проходил в Мельбурне в течение четырех часов.

Сербский теннисист становился победителем турнира в 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 и 2019 годах. Всего на счету Джоковича 17 побед на турнирах Большого шлема.

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Последнее: Вторая ракетка мира, серб Новак Джокович в восьмой раз стал победителем турнира Большого шлема Australian Open-2020, обыграв в финале австрийца Доминика Тима. Благодаря этой победе он поднялся на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Джокович обыграл Тима в пяти сетах — 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4. Решающий матч проходил в Мельбурне в течение четырех часов. Сербский […]