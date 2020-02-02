В СПЧ раскритиковали идею упоминания бога в Конституции

В СПЧ раскритиковали идею упоминания бога в Конституции

02.02.2020, 16:24, Новости дня

Заместитель председателя Совета при президенте России по правам человека, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Ирина Киркора считает некорректным упоминание о боге в преамбуле Основного закона страны.

«На мой взгляд, предложение об упоминании бога в Конституции не очень корректно. Это связано с многоконфессиональностью РФ и статьей 14 Конституции, что РФ является светским государством. В случае внесения такой поправки преамбула вступит в противоречие действующей норме Конституции», — сказала она.

Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с инициативой включить упоминание о боге в Конституцию России.

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