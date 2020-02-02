Специалисты рассказали, почему у людей болят глаза во время работы

Американские исследователи выяснили, почему некоторые люди жалуются на боли в глазах во время работы. Помимо этого, специалисты посвятили свое последнее научное изыскание изучению распространенного в последнем десятилетии офтальмологического заболевания.

При сухости, зуде и боли в глазах человек не всегда чувствует усталость. В некоторых случаях, данные симптомы указывают на сильное напряжение, которое приходится на внутреннюю парную мышцу. Болезнь может возникать из-за недостаточного или слишком яркого света на рабочем месте, стрессовых ситуаций, долгого чтения, длительного времяпровождения за рулем автомобиля. В отдельности стоит выделить и астенопию — компьютерный зрительный синдром (КЗС), возникающий из-за чрезмерного использования различных девайсов (компьютеров, смартфонов, планшетов).

Заболевание также сопровождается такими симптомами, как усталость глаз, зуд, сухость. Затем человек начинает жаловаться на боли в глазах, возникают мигрени, а также регулярный дискомфорт.

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