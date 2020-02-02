В Ульяновской области в ДТП погибла семья с несовершеннолетним ребенком

На автотрассе в Ульяновской области 2 февраля около 16:00 случилось смертельное ДТП. В аварии погибла семья из трех человек, включая несовершеннолетнего ребенка.

Смертельный инцидент произошел на 172-м километре автотрассы Саранск – Сурское – Ульяновск. На данном участке дороги столкнулись автобус «ПАЗ» и Renault Duster. Водитель и пассажиры иномарки, в том числе и ребенок, получили несовместимые с жизнью травмы и скончались до приезда скорой помощи.

Погибшие, как уточнили представители «МВД региона, являлись членами одной семьи. На место аварии выехали сотрудники ГИБДД для выяснения обстоятельств произошедшего.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Вторая ракетка мира, серб Новак Джокович в восьмой раз стал победителем турнира Большого шлема Australian Open-2020, обыграв в финале австрийца Доминика Тима. Благодаря этой победе он поднялся на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Джокович обыграл Тима в пяти сетах — 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4. Решающий матч проходил в Мельбурне в течение четырех часов. Сербский […]