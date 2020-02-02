В Ульяновской области в ДТП погибла семья с несовершеннолетним ребенком

На автотрассе в Ульяновской области 2 февраля около 16:00 случилось смертельное ДТП. В аварии погибла семья из трех человек, включая несовершеннолетнего ребенка.
Смертельный инцидент произошел на 172-м километре автотрассы Саранск – Сурское – Ульяновск. На данном участке дороги столкнулись автобус «ПАЗ» и Renault Duster. Водитель и пассажиры иномарки, в том числе и ребенок, получили несовместимые с жизнью травмы и скончались до приезда скорой помощи.
Погибшие, как уточнили представители «МВД региона, являлись членами одной семьи. На место аварии выехали сотрудники ГИБДД для выяснения обстоятельств произошедшего.
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