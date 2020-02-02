В Сирии несколько журналистов получили ранения

Государственное телевидение Сирии сообщило, что в окрестностях Алеппо несколько журналистов, освещавших операции сирийской армии, получили ранения.
«Ранены несколько журналистов во время освещения ими продвижения правительственной армии в районе аль-Караси в окрестностях Алеппо», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Ikhbariya.
Журналисты каких именно стран пострадали, телеканал не уточнил.
Напомним, утром в воскресенье около 200 единиц боевой техники армии Турции перешли границу с Сирией, они направились к провинциям Идлиб и Алеппо. Турецкое командование объявило дорогу между городами Алеппо и Латакия военной зоной.
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