В Сирии несколько журналистов получили ранения

Государственное телевидение Сирии сообщило, что в окрестностях Алеппо несколько журналистов, освещавших операции сирийской армии, получили ранения.

«Ранены несколько журналистов во время освещения ими продвижения правительственной армии в районе аль-Караси в окрестностях Алеппо», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Ikhbariya.

Журналисты каких именно стран пострадали, телеканал не уточнил.

Напомним, утром в воскресенье около 200 единиц боевой техники армии Турции перешли границу с Сирией, они направились к провинциям Идлиб и Алеппо. Турецкое командование объявило дорогу между городами Алеппо и Латакия военной зоной.

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