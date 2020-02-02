В ДТП под Ульяновском погибли двое взрослых и ребенок

На трассе в Ульяновской области столкнулись автобус и иномарка, погибли трое, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«По предварительной информации, 2 февраля, около 16:00 (15.00 мск) , на 172-м км автодороги Саранск – рабочий поселок Сурское – Ульяновск произошло столкновение автомобиля Renault Duster и автобуса ПАЗ. В результате ДТП водитель автомобиля Renault Duster и два пассажира, в том числе несовершеннолетний, данного транспортного средства погибли», – уточнило ведомство, передает ТАСС.

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