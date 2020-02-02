Великобритания ожидает, что ЕС предложит ей торговую сделку по канадской модели

Великобритания ожидает, что Евросоюз после Brexit предложит ей торговую сделку по канадской модели. Об этом в эфире BBC 2 февраля сказал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Он отметил, что сделка потребует тщательного согласования с правилами ЕС.

Ожидается, что стороны начнут переговоры о торговом соглашении в марте, отметила телерадиокорпорация.

31 января в 23.00 по лондонскому времени (1.00 1 февраля по Киеву) Великобритания вышла из Евросоюза.

Brexit стал следствием референдума, проведенного в июне 2016 года. Решение о выходе Соединенного Королевства из ЕС тогда поддержали 51,9% британцев. Дату Brexit назначили на 29 марта 2019 года. Британский парламент не смог вовремя согласовать условия выхода, поэтому его несколько раз переносили.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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