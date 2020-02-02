Вратарь «Интера» Ханданович повредил руку и пропустит несколько недель

Вратарь и капитан миланского "Интера" Самир Ханданович повредил руку на тренировке и будет вынужден пропустить несколько встреч. В том числе и запланированный на 9 февраля матч с "Миланом".

35-летний словенец неудачно приземлился на тренировке. Самиру удалось избежать перелома, однако придется пропустить несколько недель. Ханданович отправился на матч с "Удинезе", но вряд ли попадет в заявку. Крайне мала вероятность его участия в миланском дерби.

Травма Хандановича может стать серьезной проблемой "Интера" в борьбе за чемпионский титул с "Ювентусом". Запасной вратарь "сине-черных" Даниэле Паделли не имел игровой практики на протяжении нескольких лет, и поэтому вряд ли сможет стать полноценной заменой травмированному Самиру.

Источник: Вести

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