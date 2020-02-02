Саночница Иванова возглавила общий зачет Кубка мира

Саночница Иванова возглавила общий зачет Кубка мира

02.02.2020, 16:06, Новости дня

В германском Оберхофе продолжается седьмой этап Кубка мира по санному спорту. Россиянка Татьяна Иванова заняла второе место в соревнованиях женщин.

Победу одержала немка Анна Беррайтер, показавшая время 1 минута 22,836 секунды после двух попыток. Татьяна Иванова уступила ей всего 0,040 секунды. На третьем месте американка Саммер Бритчер. На пятом месте Виктория Демченко, Екатерина Катникова стала седьмой, а Олеся Михайленко заняла 14 место.

Татьяна Иванова вернула себе лидерство в общем зачете. На втором месте немка Юлия Таубиц, третьей идет Виктория Демченко.

Источник: Вести



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