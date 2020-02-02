Медики показали легкие, зараженные коронавирусом 2019-nСоV

Опубликованы снимки компьютерной томографии легких, пораженных коронавирусом 2019-nCoV, сообщает издание Radiology. На сайте журнала, издаваемого Радиологическим сообществом Северной Америки (RSNA) уточняется, что снимки делали в Китае 33-летней пациентке, которая поступила в больницу с лихорадкой, высокой температурой и кашлем неизвестной этиологии. Выяснилось, что больная работала в эпицентре вспышки нового коронавируса 2019-nСоV – в Ухане, но за неделю до госпитализации приехала в Ланьчжоу.

На первом снимке видны помутнения, создающие "эффект матового стекла". На повторном снимке, который был сделан после трех дней лечения, можно заметить, что заболевание прогрессирует, область помутнения увеличилась. О состоянии пациентки и жива ли она не сообщается.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российский астрофизик Роман Конопля, представляющий университет дружбы народов, в результате исследования смог вывести новый метод, приблизительно рассчитывающий параметры сферически симметричных черных дыр в теории Эйнштейна-Максвелла. При сравнении их радиуса теней оказалось, что предложенная аппроксимация показала большую точность второго порядка. Таким образом, в дальнейшем исследователи смогут более детальнее изучать как сами черные дыры, так и явления, […]