200 бронемашин и танков: турецкая техника пересекла границу с Сирией

200 бронемашин и танков: турецкая техника пересекла границу с Сирией

02.02.2020, 16:06, Новости дня

Турецкая боевая техника вошла в Сирию. 200 танков и бронемашин пересекли границу арабского государства еще утром, передает ТАСС.

Колонны идут к Идлибу и Алеппо. Автостраду между Алеппо и Латакией турецкое командование объявило военной зоной.

Ранее сообщалось, что через контрольно-пропускной пункт "Кафр-Лусейн" в провинции Идлиб проехали не менее 40 единиц техники.

28 января турецкая армия уже перевела через границу с Сирией 30 машин, включая 12 броневиков.

По мнению экспертов, переброска техники связана с блокированием сирийской правительственной армией турецких наблюдательных постов в поселках Мааррет-эн-Нууман и Сарман.

Источник: Вести



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