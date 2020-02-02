Ликвидированы последствия пожара в «Лениздате»

Пожарные ликвидировали возгорание в бизнес-центре "Лениздат" на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге. Ранее из здания были эвакуированы пять человек, никто не пострадал.
Пожар в "Лениздате" начался утром в воскресенье, 2 февраля. Огонь охватил 200 квадратных метров на четвертом этаже здания. В тушении участвовали 71 человек и 20 единиц техники.
Сейчас к месту происшествия выехала передвижная химико-радиометрическая лаборатория: она возьмет пробы воздуха для определения концентрации вредных веществ, пишет "Интерфакс".
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