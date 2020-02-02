В СПЧ отреагировали на предложение об упоминании религии в Конституции

В СПЧ отреагировали на предложение об упоминании религии в Конституции

02.02.2020, 16:05, Новости дня

Замглавы Совета при президенте по правам человека (СПЧ), член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Ирина Киркора отреагировала на предложение об упоминании бога в преамбуле Основного закона.

«На мой взгляд, предложение об упоминании бога в Конституции не очень корректно. Это связано с многоконфессиональностью РФ и статьей 14 Конституции, что РФ является светским государством. В случае внесения такой поправки преамбула вступит в противоречие действующей норме Конституции», – сообщила Киркора, передает «Интерфакс».

Она добавила, что в РФ есть атеисты, для которых это упоминание «будет неприемлемым».

Киркора подчеркнула, что сама является православной верующей.

Напомним, патриарх Кирилл предложил включить в преамбулу Конституции РФ упоминание о Боге, напомнив при этом о строчке «Богом хранимая родная земля» в тексте российского гимна.

Эту идею отправили на обсуждение рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон.

На эту тему также высказались в Российском еврейском конгрессе.



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