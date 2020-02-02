Минобороны подготовило самолеты для вывоза россиян из Китая

Минобороны подготовило самолеты для вывоза россиян из Китая

02.02.2020, 16:05, Новости дня

На аэродроме в Восточном военном округе (ВВО) создана авиационная группировка, которая сможет эвакуировать россиян из Китая, заявили в Министерстве обороны России.

«Авиационная группировка Министерства обороны Российской Федерации, созданная для эвакуации российских граждан из Китайской Народной Республики, в полном составе сосредоточена на аэродроме в Восточном военном округе», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Напомним, в субботу глава Минобороны Сергей Шойгу дал указания о создании авиационной группировки для эвакуации российских граждан из Китая, всего планировалось задействовать пять самолетов.

Коронавирусом нового типа 2019-nCoV на утро воскресенья заражено более 14 тыс. человек, умерли 304 человека, зафиксирована одна смерть за пределами Китая. Заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России.



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