Минобороны подготовило самолеты для вывоза россиян из Китая

На аэродроме в Восточном военном округе (ВВО) создана авиационная группировка, которая сможет эвакуировать россиян из Китая, заявили в Министерстве обороны России.

«Авиационная группировка Министерства обороны Российской Федерации, созданная для эвакуации российских граждан из Китайской Народной Республики, в полном составе сосредоточена на аэродроме в Восточном военном округе», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Напомним, в субботу глава Минобороны Сергей Шойгу дал указания о создании авиационной группировки для эвакуации российских граждан из Китая, всего планировалось задействовать пять самолетов.

Коронавирусом нового типа 2019-nCoV на утро воскресенья заражено более 14 тыс. человек, умерли 304 человека, зафиксирована одна смерть за пределами Китая. Заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российский астрофизик Роман Конопля, представляющий университет дружбы народов, в результате исследования смог вывести новый метод, приблизительно рассчитывающий параметры сферически симметричных черных дыр в теории Эйнштейна-Максвелла. При сравнении их радиуса теней оказалось, что предложенная аппроксимация показала большую точность второго порядка. Таким образом, в дальнейшем исследователи смогут более детальнее изучать как сами черные дыры, так и явления, […]