Космический детектор заработал после ремонта

На МКС после проведения четырех ремонтов снова заработал в штатном режиме космический детектор. Космонавты несколько раз выходили в открытый космос, чтобы произвести все нужные манипуляции.

По имеющимся данным, спектрометр функционирует лучше, чем раньше. Стоимость устройства составляет два миллиарда долларов. Аппарат считается одним из лучших инструментов, имеющихся в распоряжении станции.

Астронавты четыре раза выходили в открытый космос для произведения ремонтных работ. Первые мероприятия состоялись в ноябре прошлого года. Неисправную систему охлаждения спектрометра восстанавливали в несколько этапов. Последний выход в открытый космос состоялся в субботу. В одной из линий системы специалисты выявили утечку. Астронавт Лука Пармитано устранил ее и крепко затянул соединительный элемент трубопровода.

Спектрометр находится на МКС с 2011 года. Ожидается, что после ремонта срок эксплуатации аппарата составит не менее 5-10 лет.

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