«Было непросто»: Наталья Ветлицкая высказалась о первом после перерыва выступлении

«Было непросто»: Наталья Ветлицкая высказалась о первом после перерыва выступлении

02.02.2020, 16:04, Разное

Наталья Ветлицкая в Instagram-микроблоге призналась, как непросто ей влиться в рабочий процесс. Первое после длительного перерыва выступление на сцене стало для знаменитости «как с нуля».
Только теперь все выстраивать звезде 90-х приходится в новых условиях. Стартовой площадкой для Ветлицкой, сделавшей значительный перерыв в творчестве, стал концерт, приуроченный 50-летнему юбилею Дмитрия Маликова. Знаменитость порадовала поклонников своим старым хитом «Душа».

Артистка призналась, что первое выступление перед большим залом утомило ее, и теперь ей хочется восстановить силы, расслабившись в горячей ванне. Ветлицкую порадовал теплый прием, оказанный поклонниками, особенно она благодарна некоему «симпатичному незнакомцу», преподнесшему ей букет из калл черного цвета.


Ранее знаменитость опровергла некоторые неточности о себе, фигурирующие в СМИ. Ветлицкая отметила, что в последний раз она выходила на сцену не 25 лет назад, как информирует пресса, а 13. В Испании звезда проживает 6 лет, а не 15.



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