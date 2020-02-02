У чемпиона России по боксу нашли пакет с кокаином

У чемпиона России по боксу нашли пакет с кокаином

02.02.2020, 15:58, Разное

Чемпиона России по боксу в полутяжелом весе Георгия Кушиташвили задержали на Фрунзенской набережной в Москве вместе с его приятелем. Увидев патрульный автомобиль, товарищи попытались сбежать, сообщает «Комсомольская правда». 

Поведение Кушиташвили и его друга показалось подозрительным сотрудникам Росгвардии. При попытке задержания атлет оказал сопротивление и нанес удар одному из правоохранителей, хотя его спутник отреагировал на появление стражей порядка спокойно. При обыске у боксера в кармане был найден пакет с порошкообразным веществом. Позже оказалось, что это был кокаин. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. 



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