Рахманин: Зеленский может создать фундамент авторитарного правления, которым потом воспользуется кто‑то другой

Глава фракции «Голос» в Верховной Раде Сергей Рахманин считает, что президент Украины Владимир Зеленский не является сторонником авторитарного типа правления, но может создать основание для его формирования. Об этом Рахманин рассказал в интервью журналу НВ, опубликованном 2 февраля.
«Не думаю, что президент Зеленский – сторонник авторитарного правления: без обид, масштаб личности немножко не тот, чтобы стать авторитарным президентом. Но он может создать фундамент авторитарного правления, которым потом воспользуется кто‑то другой. А вот это уже более печальная история», – сказал он.
При этом, по мнению Рахманина, в действиях Зеленского заметен «системный процесс» – «попытка максимально сконцентрировать власть в своих руках», а также «усилить органы, ему подчиненные, и усилить контроль над ними».
«Что-то ему удается, что-то нет, но тенденция налицо», – добавил нардеп.
Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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