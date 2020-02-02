В Южной Корее решили увеличить производство медицинских масок до 10 млн в день

Изготавливающие медицинские маски в Южной Корее заводы перейдут на круглосуточный режим работы, чтобы удовлетворить повышенный спрос, сообщила министр безопасности пищевых продуктов и медикаментов Южной Кореи Ли Ый Ген.

Власти страны и производители договорились о производстве более 10 млн масок в день, сообщила Ли Ый Ген, передает РИА «Новости».

«Правительство каждый день мониторит ситуацию, чтобы не возникло проблем с поставками масок. По последним данным, сейчас количество масок в продаже составляет около 31,1 млн штук… Фирмы производители масок увеличат время производства, заводы будут работать 24 часа в сутки», – сказала министр.

По ее словам, на данный момент в день в стране производится порядка 8 млн масок. Она отметила, что некоторые ретейлеры скупали маски и складировали у себя, а некоторые фирмы завышали цены на эту продукцию.

Напомним, Минздрав РФ рекомендовал использовать медицинские маски для профилактики нового коронавируса.

Коронавирусом нового типа 2019-nCoV на утро воскресенья заражено более 14 тыс. человек, умерли 304 человека, зафиксирована одна смерть за пределами Китая. Заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России.

В РФ два первых случая заболевания выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших – граждане Китая, которых поместили в отделения инфекционных стационаров, а тех, кто был с ними в контакте, госпитализировали.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Просто таки отличная статья на тему применения модели историка и социолога Чарльза Тилли к конфликтам на территории бывшего СССР.Статья объемная, так что разбил на части. Напрасные войны: Работает ли модель Тилли на постсоветском пространстве? Влиятельная теория Чарльза Тилли о связи военной активности и государственного строительства в Европе Нового и Новейшего времени много применялась для анализа […]