Турецкие танки и броневики пересекли границу с Сирией

Турецкие танки и броневики пересекли границу с Сирией

02.02.2020, 15:44, Новости дня

Около 200 единиц боевой техники армии Турции перешли границу с Сирией, сообщают СМИ.

В числе боевых машин есть броневики и танки, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

Согласно этим сведениям, машины пересекли границу с Сирией утром в воскресенье.

В понедельник сообщалось, что передовые подразделения сирийской армии окружили с трех сторон наблюдательный пост турецких военных в поселке Маар-Хаттат к югу от Маарет-Наамана. В Турции заявили, что в случае возникновения угрозы турецким наблюдательным пунктам Анкара намерена дать отпор войскам Сирии.



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