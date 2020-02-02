Мнение: Почему жизнь в России лучше, чем в США, стабильность под санкциями и атака на МакДак

1. К вопросу о реальной покупательной способности зарплат в России и на Западе. На портале МПШ («Мировое Политическое Шоу») опубликовали текст с расчётами необходимых затрат на жизнь в провинциальном российском городе и американском Лос-Анджелесе. В итоге после учёта всех расходов выходит, что зарплата в 40 тысяч рублей в России — это лучше, чем 4000 долларов в США:

https://mpsh.ru/17309-sravnivaju-zhizn-v-rossii-i-v-ssha-poka-u-menja-poluchilos-v-polzu-rossii.html

Читал сегодня статью, где автор сетует, что прожить на 1250 рублей в сутки на 3-х человек практическим невозможно. Я не спорю, жить сложно на эти деньги, ни рестораны, ни поездки в Европу сюда не втиснешь…

А как же живут люди за морем, есть у меня друг, ещё в 90-х эмигрировал в США, тогда там реально было лучше, чем здесь… А что он рассказывает о своей новой стране, как ему там «хорошо» живется?

Я не буду утверждать, где лучше а где хуже, я просто сравню две страны. А то мы «всепропальщики», хотим зарплату как в США, а цены как в России.

Не будем упоминать среднюю зарплату в России, честно скажу, что в нашем городе средняя зарплата где-то 25000 рублей….

Я товарищ взрослый и получаю зарплату около 40000 рублей.

Мой друг в Лос-Анджелесе получает 4000 долларов, что на наши деньги 254920 рублей (по сегодняшнему курсу, мамочки мои, шоб я так жил).

Ну естественно, мой друг вырвался вперед, он снимает квартиру, я сейчас тоже снимаю квартиру, потому как после развода своё жильё оставил жене и детям…

Я плачу 8000 рублей + коммуналка 3000, итого 11000 за жильё…

Немало, но жить можно, однокомнатная хрущёвка, далековато от центра, но и не на окраине, квартира была абсолютно меблированная, со всей бытовой техникой, мне даже тарелки покупать не пришлось.

Мой друг снимает квартиру, тоже однокомнатную, у них правда это по-другому считают, по спальням… то есть, по нашим скромным подсчётам, двухкомнатную… и платит за неё 2000 долларов. Не изумляйтесь, такая квартира в городе ангелов это ещё дёшево, потому как не находится в чёрном квартале и это единственный её плюс. А на наши рубли это будет 126860. Не хило я вам скажу… у меня осталось от зарплаты 29000, у него – 127310 (в рублях).

Но я забыл подсчитать коммуналку. Представьте, именно в его доме вода, правда холодная, бесплатно (горячей воды, как и отопления, у него нет и в помине). Считаем дальше, за свет и обслуживание жилья он платит 100 долларов, 6343 на наши деньги, ещё 25 долларов за паркинг, это на наши 1585 рублей. Вот, с квартирами разобрались…

У меня 29000 на всю мою жизнь у него 120967 (опять, гад иностранный, в выигрыше), ну ничего, то ли ещё будет.

Машина есть и у меня, и у него, кредиты мы оба выплатили, моя страховка составляет в год 3900, то есть 325 рублей в месяц, его страховка 150 долларов США – В МЕСЯЦ. На бензин я трачу 2500 в месяц, он – где-то 100 долларов. На парковки я нигде не трачу, благо в нашем городе весь паркинг бесплатный, он в месяц тратит около 20 долларов.

Я масло-фильтры и прочее меняю сам, ему приходится ехать на СТО, потому как там нельзя самому это делать… и вот, по средним подсчётам, я трачу на это 300 рублей в месяц, а он 40 долларов в месяц. А теперь считаем:

Я трачу на содержание машины 3125, он 19623 рубля, остаток с зарплаты… это я – 25875, а это он – 101344 (гад и буржуин, поехать что ли тоже в Америку), но нет…

Возьмём то, что мы не болеем весь год, я взрослый здоровый мужчина и он взрослый здоровый мужчина. Я на медицину в таком случае потрачу 0, а он платит страховку, ежемесячную – 300 долларов. Итого, я остаюсь при своих 25875, а он 82342 (всё равно большие деньги для нас, кажется, живи и не унывай).

Но не тут-то было, сотовая связь и интернет в Лос Анджелесе не дармовой, всё это обойдётся вам в 200 долларов (можно и в 150 уложиться, но друг говорит, что тогда связь плохая и интернета вечером нет, но я как «всепропальщик» не верю, он просто жирует, поэтому подсчитаю как 150 долларов), у меня обошлось всё в 700 рублей. Итог, мой остаток 25175, его остаток 72827 (уже негусто). Если бы мы оба курили, то наши заработки уже сравнялись бы, но слава богу, курить мы завязали.

А теперь еда, я на 15000 в месяц прекрасно питаюсь, даже могу расслабиться на выходные… обедаю в столовке. У него вместе с выходными и обедами в фастфудах уходит 1100-1200 долларов в месяц.

Окончательный итог: мой остаток 10000 (округляю, ну мало ли, лишняя плюшка где-то завалялось), его остаток 3000 рублей… поэтому, я в шесть часов работу закончил, «закрыл пасть» (как в анекдоте про начальника) и выдвинулся домой, а он остался на доработку, чтобы получить дополнительный доход.

Или же, месяц без фастфуда и на куриных окорочках, с ватой вместо хлеба… И ещё, забыл упомянуть, что квартиры у них там сдаются абсолютно без мебели, если вы сняли квартиру, вам её ещё и обставлять.

А если вы не верите мне, то съездите и сами всё проверьте.

На вопрос, почему они оттуда не возвращаются, раз там всё плохо, могу ответить одно: как сказал мой друг, не имея опыта работы в России мне будет хуже. Да и позорно как-то, я же ехал за лучшей жизнью, а получается, что везде одинаково…

Где-то в копейках я мог немного ошибиться, но суть, надеюсь, всем понятна…

2. Тем временем Россию в очередной раз хвалят за успешное противостояние западным санкциям:

https://lenta.ru/news/2020/01/30/sank/

Российская экономика, в отношении которой уже несколько лет действуют введенные странами Запада санкции, в настоящее время находится в более стабильном состоянии, чем когда-либо. Об успехе сообщает газета Financial Times со ссылкой на экспертов. Издание указывает, что сейчас Москве стоит бояться скорее снятия ограничений, чем введения новых запретов.

Эксперты заключили, что за прошедшие годы экономике страны удалось адаптироваться: Россия сократила госрасходы и потратила триллионы рублей на программы по импортозамещению, стимулируя внутреннее производство. Издание отмечает, что это стало результатом «разумной финансовой политики, экономической адаптации за годы действия западных ограничений, а также большой удачи».

Удивительно, что ведущее западное финансовое издание признало не только сокращение расходов, но и наши успехи в импортозамещении. Однако, в фирменном стиле британских журналистов, пишущих про Россию, выводы не обошлись без щепотки дёгтя – мол, во многом нам просто повезло.

3. Американцы, похоже, впадают в ярость, если не могут получить нужную им дозу еды из «Макдака»:

https://9gag.com/gag/a0RO2Wq

Особенно забавно, что следующий клиент как ни в чём не бывало подъехал к окну МакАвто, чтобы получить свою дозу маклекарства.

Источник: Место для дискуссий

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