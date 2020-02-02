Пожар в петербургском «Лениздате» ликвидировали

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в петербургском бизнес-центре «Лениздат», сообщили в МЧС России.

«В 15.29 мск объявлена ликвидация последствий пожара в БЦ «Лениздат», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Возгорание началось на четвертом этаже пятиэтажного строения, из него эвакуировали пять человек, в результате ЧП никто не пострадал. К тушению привлекли 20 единиц техники и 71 человек личного состава.

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