Пожар в петербургском «Лениздате» ликвидировали

Пожар в петербургском «Лениздате» ликвидировали

02.02.2020, 15:37, Новости дня

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в петербургском бизнес-центре «Лениздат», сообщили в МЧС России.

«В 15.29 мск объявлена ликвидация последствий пожара в БЦ «Лениздат», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Возгорание началось на четвертом этаже пятиэтажного строения, из него эвакуировали пять человек, в результате ЧП никто не пострадал. К тушению привлекли 20 единиц техники и 71 человек личного состава.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Госсекретарь США продолжает свой визит по постсоветскому пространству, а в Киеве, куда Майк Помпео приехал прежде всего, теперь пытаются прийти в себя. Все дело в том, что сказал и что не сказал глава американской дипломатии во время пребывания на Украине. Почему Киев столь разочарован визитом госсекретаря США? Стремительный визит государственного секретаря США Майкла Помпео в […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика