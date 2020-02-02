Вратарь «Ростова» Бабурин избежал серьезной травмы

Травма, полученная вратарем "Ростова" Егором Бабуриным в игре со "Спартаком", оказалась несерьезной. В ближайшее время голкипер вернется в строй.

"Ростов" наряду со "Спартаком", "Локомотивом" и сербским "Партизаном" участвует в турнире, проходящем в столице Катара Дохе. Ростовчане проводили первый матч со "Спартаком" и проиграли 1:2. Егор Бабурин появился на поле после перерыва, но уже через две минуты получил травму в столкновении со спартаковцем Максимом Глушенковым и был заменен.

Обследование не выявило у Бабурина серьезной травмы. В ближайшее время 26-летний голкипер вернется к тренировкам и сможет сыграть на турнире.

Источник: Вести

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