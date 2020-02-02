В Пакистане объявили чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи

В Пакистане объявили чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи

02.02.2020, 15:30, Новости дня

Правительство Пакистана 31 января объявило чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи, которая уже нанесла ущерб сельскому хозяйству южной провинции Синд и северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, пишет газета Dawn. 

Кроме того, на заседании правительства утвердили план действий для ликвидации насекомых, стоимость которого составила 7,3 млрд пакистанских рупий (около $47 млн). 

По словам министра планирования и развития страны Махдум Хусро Бахтияра, это крупнейшее нашествие саранчи более чем за 27 лет. Он рассказал, что предыдущее Пакистан пережил в 1993 году. 

Как сообщает «Німецька хвиля», нашествие саранчи началось в стране в июне 2019 года, когда насекоміе начали движение по стране с территории Ирана. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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