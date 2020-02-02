Новак Джокович – восьмикратный победитель Открытого чемпионата Австралии

Новак Джокович – восьмикратный победитель Открытого чемпионата Австралии

02.02.2020, 15:30, Новости дня

В Мельбурне завершился Открытый чемпионат Австралии по теннису. В финале мужского турнира серб Новак Джокович победил австрийца Доминика Тима в пяти партиях.

Первый сет остался за Новаком 6:4. Но вторую партию с таким же счетом 6:4 выиграл Доминик. Австриец был сильнее и в третьем сете 6:2. Но Джоковичу удалось переломить ход встречи. Со счетом 6:3 он выиграл четвертую партию, а в пятой, решающей взял верх 6:4. Финальный матч длился четыре часа.

Новак Джокович в восьмой раз в карьере выиграл Australian Open. После этой победы серб снова станет первой ракеткой мира, сместив с вершины испанца Рафаэля Надаля.

Источник: Вести



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