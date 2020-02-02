«Скоро новоселье?»: Дима Билан провёл для подписчиков экскурсию по новому особняку

Популярный отечественный эстрадный исполнитель Дима Билан немало заинтриговал подписчиков недавним видео, размещённым в разделе Stories аккаунта Instagram. Певец провёл «виртуальную экскурсию» по большому новому особняку, после чего многие начали задаваться вопросом, скоро ли услышат о новоселье.
В одной из недавних публикаций в соцсети Дима Билан начал «нагнетать» интригу, показав фото, сделанное на фоне высокого забора, предложив фолловерам угадать, где он находится, но в итоге так и не раскрыл секрет. Немногим позже появилось видео, снятое в загородном особняке. На кадрах можно было заметить, что дом мало обжит, а это, по мнению некоторых поклонников, может свидетельствовать о его недавней покупке. Возможно, приобрёл его Билан и вскоре переедет в новое жильё, но при этом сам он не спешит комментировать озвученные «теории».
Несмотря на то, что в ролике Дима Билан интересовался, хотят ли подписчики более подробной экскурсии по особняку, продолжения пока так и не последовало. Сейчас певец гастролирует по городам России, поэтому в ближайшее время, вряд ли, сможет показать обустройство дома, а вот раскрыть, наконец, интригу относительно новоселья – вполне вероятно.
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