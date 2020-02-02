ВОЗ уточнила, кому чаще всего передается коронавирус

ВОЗ уточнила, кому чаще всего передается коронавирус

02.02.2020, 15:30, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения опубликовала в воскресенье бюллетень, в котором привела подробности заражения коронавирусом 2019-nCoV. Как выяснили вирусологи, возбудитель чаще передается от больного здоровому, если у заболевшего наблюдаются симптомы болезни. Если проявлений болезни нет, что заражение происходит довольно редко, указано в сообщении ВОЗ.

Распространение болезни при отсутствии симптомов, "скорее всего, не является основным драйвером", считают врачи.

В целом, распространению коронавируса способствуют чихание и кашель больных людей, пишет ТАСС.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV, началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. В КНР заболели 14 тысяч человек, свыше 300 скончались. Вспышка признана ВОЗ чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Болезнь распространилась на 23 страны, включая Россию.

Источник: Вести



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