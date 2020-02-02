Британским дипломатам запретили сидеть рядом с коллегами из ЕС

Британским дипломатам запретили сидеть рядом с коллегами из ЕС

02.02.2020, 15:26, Новости дня

МИД Великобритании дал указание дипломатам занять независимую позицию от бывших коллег по Евросоюзу и даже запретил садиться рядом с ними, следует из инструкции внешнеполитического ведомства.

Британские СМИ сообщают, что глава МИД Доминик Рааб потребовал от британских дипломатов «занять позицию независимой, уверенной в себе страны», поручив им даже «садиться отдельно» от европейских дипломатов на международных встречах, передает ТАСС.

«Мы не допускаем, чтобы ЕС не позволило нам высказываться», – говорится в телеграмме.

У Рааба спросили, не является ли это «позой» нежели реальной позицией МИД Британии, на что он ответил отрицательно.

«Мы, конечно, будем твердо и амбициозно защищать британскую позицию. Но мы будем продолжать сотрудничать с нашими европейскими коллегами будь то по теме иранской ядерной программы или коронавируса», – сказал Рааб.

В пятницу вечером Великобритания официально вышла из состава Евросоюза.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что ждет Британию после Brexit.



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Последнее: МИД Великобритании дал указание дипломатам занять независимую позицию от бывших коллег по Евросоюзу и даже запретил садиться рядом с ними, следует из инструкции внешнеполитического ведомства. Британские СМИ сообщают, что глава МИД Доминик Рааб потребовал от британских дипломатов «занять позицию независимой, уверенной в себе страны», поручив им даже «садиться отдельно» от европейских дипломатов на международных встречах, […]

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