Личное: Оцени меня!

Юля Высоцкая, добившаяся известности благодаря своему таланту, а не как все — через постель, заявила, что боится стареть. Не просто сказала — обосновала. И мне очень понравилась её логика, давайте послушаем?

«У нас у всех мозги промыты, что мы должны быть молодыми вечно. Была недавно у одного доктора, у гомеопата. Он спросил: чего вы боитесь? Я называла какие-то вещи, а потом сказала: боюсь стареть!».



Фото: Соцсети

Может быть, вместе со старостью Юля боится утратить талант, с помощью которого она живёт, как сырочек в масле? Так талант не уходит с годами, это я знаю точно — с возрастом уходит сексуальная привлекательность и только она, а талант остаётся на месте.

Впрочем, нужно отдать должное Юле, она говорит прямым текстом, хотя и не понимает, что несёт, сдавая себя с потрохами.

Давайте послушаем ещё 46-летнюю женщину, которая живёт с 82-летним половым самцом-режиссёром:

«Я завидую в этом смысле европейским женщинам. Больше всего — француженкам и итальянкам, потому что они при этом умудряются оставаться привлекательными. Морщинки, загар, кто-то поправился, не особенно заморачиваются со спортом, но при этом у них по-прежнему остается блеск в глазах. От чего это зависит? От того, что мужчины на них смотрят».

Мужчины смотрят — вот причина! А что же наши? Почему Юля боится? Оказывается, наши — не смотрят на престарелое тело!

Теряешь привлекательность в России? Всё, ты на обочине жизни, женщина!

У меня есть знакомая, заявила недавно, что влюбилась в Италию. Ну, подумала я, сейчас начнёт заливать про Ватикан, Милан и, конечно же, про пасту с вином.

Но — нет, ошиблась. Курица заявила, что влюбилась в Италию, потому что именно там ощутила себя желанной женщиной!

Бегемот 70 кг весом выехал в отпуск в Италию. В России у неё не было секса лет десять. Вокруг — Италия. Кругом — красотища. И мужики орут ей вслед «твоя красота — преступление»!

Действительно, как тут не полюбить Италию? Все те два половых акта, что у неё были в жизни, заканчивались просьбой не звонить ему больше.

Конечно, итальянским мужикам нужно отдать должное — молодцы! Готовы всегда к соитию с любой ослицей — горячая кровь. И на слова несдержанны, и орут всем вслед — хоть женщине, хоть бабушке, а хоть бы и собаке-суке, если та вдруг пробегает мимо.

Но что вот с нашими бабами, которые оценивают себя не точки зрения своей личности, а боятся старости, потому что никто им вслед не просит сделать минет?!

Юля Высоцкая боится старости. Как впрочем и почти любая другая курица. Утратила сексуальность — потеряла себя. И виноваты в этом, конечно, мужчины.

Не понимаю я вас, зайки мои, неужели мнение орущих вслед вам важно? Ну выйдете тогда к дороге, которую чинят гастарбайтеры с юга — уверяю вас, у них тоже горячая кровь, пусть расскажут, в какой позе вас бы вздрючили.

Это повысит вашу самооценку, да? Почувствуете себя желанными, а значит и счастливыми, верно?

Источник: Лена Миро

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Последнее: Юля Высоцкая, добившаяся известности благодаря своему таланту, а не как все — через постель, заявила, что боится стареть. Не просто сказала — обосновала. И мне очень понравилась её логика, давайте послушаем? «У нас у всех мозги промыты, что мы должны быть молодыми вечно. Была недавно у одного доктора, у гомеопата. Он спросил: чего вы боитесь? Я называла какие-то вещи, а потом сказала: боюсь стареть!». Фото: Соцсети Может быть, […]