«Ждем новый мир»: Ведущая Марина Кравец подтвердила беременность

Российская телеведущая Марина Кравец подтвердила информацию о своей беременности после публикации снимков в Сети. Скоро знаменитость станет мамой в первый раз. Соответствующий пост она обнародовала на своей странице в социальной сети Instagram.
Журналисты и поклонники давно задавали Марине Кравец вопросы по поводу ее возможной беременности. Ведущая решила больше не скрывать свое интересное «положение». Она написала трогательный пост, посвященный будущему пополнению в семействе.
В коротком ролике Марина Кравец обнимает в темноте светящийся глобус, а ее буквально осыпают золотые искорки. В посте ведущая отметила своего мужа Аркадия Водахова. Она написала, что супруги ждут «целый мир», пошутив, что речь идет не о глобусе, поскольку он у них уже есть.
В комментариях к публикации Кравец сразу же начали поздравлять Наталья Рудова, Вера Брежнева, Кристина Асмус. Поклонники написали ведущей массу приятных слов, заявив, что ребенок — лучший подарок Вселенной. Они призвали 35-летнюю знаменитость беречь себя и тщательно следить за здоровьем.
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Последнее: Российская телеведущая Марина Кравец подтвердила информацию о своей беременности после публикации снимков в Сети. Скоро знаменитость станет мамой в первый раз. Соответствующий пост она обнародовала на своей странице в социальной сети Instagram. Журналисты и поклонники давно задавали Марине Кравец вопросы по поводу ее возможной беременности. Ведущая решила больше не скрывать свое интересное «положение». Она написала […]
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