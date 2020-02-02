Сергей Кириенко: «Россия преодолела финансовый кризис»

Государственный и политический деятель Сергей Кириенко недавно высказал мнение о том, что РФ удалось преодолеть финансовый кризис. Также замглавы администрации президента считает, что страна смогла создать нужную «подушку безопасности», несмотря на внешнее давление и введённые Западом санкции.

По мнению Сергея Кириенко, аргументом в пользу преодоления кризиса можно считать социальные гарантии, которые, по предложению российского президента, закрепят в Конституции. Это и является доказательством того, что РФ справилась со всеми сложностями, и сейчас население обеспечено надёжной «подушкой безопасности».

Кроме того, Кириенко прокомментировал озвученную Путиным ежегодную индексацию пенсий гражданам страны. Политик считает, что слова президента прозвучали своевременно, так как в последние годы создавались необходимые для реализации данной задачи условия, а, к примеру, ещё 5 лет назад, об индексировании не стоило говорить, информирует iReactor.

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