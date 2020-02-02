Обозреватель Белсат — Путин поставил Лукашенко «в игнор»

Хотя Белоруссия и РФ ещё не договорились по ценам на энергоносители, у лидеров этих стран пока не запланировано новых встреч. Как пишет обозреватель «Белсат» Александр Класковский, Путин занял выжидательную позицию, рассчитывая, что всё равно деваться Лукашенко некуда.



Reuters

Недавно прошёл слух, что президент РФ Владимир Путин пригласил своего коллегу Александр Лукашенко провести отпуск в Сочи, пишет обозреватель «Белсат» Александр Класковский. Однако позже пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что никаких контактов между президентами на ближайшее время не запланировано. Так что видимо, никакого приглашения и не было, отмечает автор статьи. «Больше похоже на то, что хозяин Кремля решил пока поставить упрямого белорусского партнёра в игнор».

Однако у двух стран есть договорённость о цене на газ только на январь и февраль, а по нефти и вовсе нет контрактов. Её поставляет в небольшом количестве лишь Михаил Гуцериев. Лукашенко заявил своим подчинённым искать альтернативные поставки нефти, и они нашлись в Норвегии, в частности. Однако сырья не хватает, и белорусские нефтеперерабатывающие заводы работают вполсилы, отмечает автор статьи. Плюс, альтернативная нефть обходится дороже.

«Иными словами, Лукашенко пошёл на принцип. Ведь российская сторона не отказывается поставлять нефть совсем, вопрос в цене, которая, по мнению белорусского руководства, несправедлива (хотя фактически составляет лишь 83% к мировой)», — пишет обозреватель на сайте «Белсат». Лукшенко хвалят за упорство, ведь зависимость от российских энергоресурсов опасна.

«Но беда в том, что, сказав «а», Лукашенко не говорит «б». А на голую браваду перед Россией и собственным электоратом ресурса анахроничной белорусской экономической модели надолго не хватит», — пишет обозреватель. К тому же, по его словам, Белоруссия набрала много кредитов, и теперь по ним нужно расплачиваться. Для этого лучше всего не искать новых поставщиков нефти, а развивать экономику, проводить реформы, заниматься высокими технологиями. Тогда и нефти столько не понадобится, отмечает эксперт.

Однако пока нет никаких признаков, что Лукшенко намерен пойти по этому пути. Наоборот, судя по его кадровым назначениям, власти хотят кредитовать госсектор. А приватизацию государственных предприятий Лукашенко сравнивает с отказом от независимости Белоруссии.

Лукашенко не хочет идти на объединение с Россией, поскольку это будет означать «бесславный и чреватый опасностями конец его долгой безраздельной власти над страной». Однако автор статьи полагает, что без значительных реформ Белоруссия как минимум погрузится в стагнацию, уровень жизни населения упадёт. И в таком случае РФ как раз может преуспеть, если предложит улучшение условий жизни.

Встреча Лукашенко с госсекретарём США Майком Помпео — это вызов Кремлю, отмечает обозреватель. Однако США не станут поставлять в Белоруссию дешёвые нефть и газ. Москве такие встречи не по нраву, но пока она заняла наблюдательную позицию, рассчитывая, что всё равно деваться Лукашенко некуда, пишет в своей статье на сайте «Белсат» Александр Класковский.

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