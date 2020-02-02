В Гидрометцентре сообщили о возвращении морозов в Москву

В Москве и области со вторника установится морозная погода, сообщили в Гидрометцентре России.
В случае, если в понедельник в Москве температура поднимется до 1-3 градусов тепла, то за сутки во вторник при ветре до 15 м/с она упадет до 2-4 градусов мороза, пояснили в Гидрометцентре, передает «Интерфакс».
По мнению синоптиков, в дальнейшем морозы только усилятся.
Напомним, в воскресенье в Москве установилась теплая и пасмурная погода.
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Последнее: В Москве и области со вторника установится морозная погода, сообщили в Гидрометцентре России. В случае, если в понедельник в Москве температура поднимется до 1-3 градусов тепла, то за сутки во вторник при ветре до 15 м/с она упадет до 2-4 градусов мороза, пояснили в Гидрометцентре, передает «Интерфакс». По мнению синоптиков, в дальнейшем морозы только усилятся. […]
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