В Гидрометцентре сообщили о возвращении морозов в Москву

В Гидрометцентре сообщили о возвращении морозов в Москву

02.02.2020, 15:19, Новости дня

В Москве и области со вторника установится морозная погода, сообщили в Гидрометцентре России.

В случае, если в понедельник в Москве температура поднимется до 1-3 градусов тепла, то за сутки во вторник при ветре до 15 м/с она упадет до 2-4 градусов мороза, пояснили в Гидрометцентре, передает «Интерфакс».

По мнению синоптиков, в дальнейшем морозы только усилятся.

Напомним, в воскресенье в Москве установилась теплая и пасмурная погода.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Москве и области со вторника установится морозная погода, сообщили в Гидрометцентре России. В случае, если в понедельник в Москве температура поднимется до 1-3 градусов тепла, то за сутки во вторник при ветре до 15 м/с она упадет до 2-4 градусов мороза, пояснили в Гидрометцентре, передает «Интерфакс». По мнению синоптиков, в дальнейшем морозы только усилятся. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика