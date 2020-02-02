Эмилия Кларк, Лили-Роуз Депп и другие на вечеринке перед премией BAFTA

Накануне большого события в мире кинематографа и телевизионного искусства прошла традиционная вечеринка Charles Finch and Chanel Pre-BAFTA, гостями которой стали давние друзья модного дома. В по-британски сдержанных нарядах перед камерами фотографов повились Джиллиан Андерсон, Лора Дерн, Джемма Артертон и другие.

Джиллиан Андерсон Лора Дерн Джемма АртертонЗвезда «Игры престолов» Эмилия Кларк выбрала для вечера бессмертный тренд — шанелевскую клетку. А муза и лицо модного дома Лили-Роуз Депп появилась в сияющем платье-кольчуге, которое еще больше подчеркнуло хрупкую фигуру девушки. Свой образ Депп дополнила черными атласными туфлями и лаконичными золотыми украшениями, а завершающим штрихом стал вечерний макияж с красивыми смоки и аккуратная укладка.

Эмилия Кларк

Лили-Роуз Депп Лили Аллен и Дэвид Харбор

Модное шествие продолжится сегодня вечером на красной дорожке у лондонского Альберт-холла. Среди почетных гостей кинопремии ожидаются и представители королевской семьи — Кейт Миддлтон и принц Уильям, чей рабочий график стал невероятно насыщенным после того, как принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия. Только за минувшую неделю Кейт вышла в свет пять раз. Но этого ее появления ждут с особым трепетом. Кейт и Уильям умеют удивлять — в прошлый раз перед объективами фотокамер герцог и герцогиня Кембриджские появились в образе жениха и невесты.

Гвендолин Кристи Кортни Лав Ванесса Кирби

Напомним, премия BAFTA пройдет уже в 73-й раз. Награды торжественно вручат по традиции в Альберт-холле в воскресенье, 2 февраля. Ведущим церемонии станет Грэм Нортон, а транслировать действо будет телеканал BBC.

Уже по традиции лидером по числу номинаций стал фильм Тодда Филлипса «Джокер» (напомним, в том году им был фильм «Фаворитка»). Картина претендует на 11 наград, в том числе «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль», «Лучший сценарий» и другие. На одну номинацию меньше у фильма Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» — она представлена в десяти категориях. За звание лучшего фильма также поборются киноработы Сэма Мендеса «1917», «Ирландец» Мартина Скорсезе и «Паразиты» Пон Чжун Хо. Их авторы также включены в список номинации «Лучший режиссер».

Приз за лучшую мужскую роль, возможно, получит Хоакин Феникс («Джокер»), Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»), Адам Драйвер («Брачная история»), Джонатан Прайс («Два папы») или же Тэрон Эджертон («Рокетмен»). А лучшей актрисой в этом году эксперты BAFTA могут назвать Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Шарлиз Терон («Скандал»), Рене Зеллвегер («Джуди»), Сиршу Ронан («Маленькие женщины»), Синтию Эриво («Гарриет») или Джесси Бакли («Дикая Роза»). Будем ждать вечера, так как на «Золотом глобусе» большинство ставок и предположений так и не подтвердилось.

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Последнее: Накануне большого события в мире кинематографа и телевизионного искусства прошла традиционная вечеринка Charles Finch and Chanel Pre-BAFTA, гостями которой стали давние друзья модного дома. В по-британски сдержанных нарядах перед камерами фотографов повились Джиллиан Андерсон, Лора Дерн, Джемма Артертон и другие. Джиллиан АндерсонЛора ДернДжемма АртертонЗвезда «Игры престолов» Эмилия Кларк выбрала для вечера бессмертный тренд — шанелевскую клетку. А […]