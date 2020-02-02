Из-за 2019-nCoV в двух районах Приморья ввели режим ЧС

В Октябрьском и Хасанском районе Приморского края ввели режим ЧС в целях защиты от китайского коронавируса.
Для граждан Китая с российским видом на жительство организованы специальные изоляционные пункты. В поселке Пограничный переоборудовали бывшее здание автобазы, в нем уже находятся на карантине три гражданина Китая, еще один изоляционный пункт открыли в Артеме на базе физкультурно-оздоровительного комплекса.
3 февраля откроется изоляционный пункт в поселке Краскино — это ближайший населенный пункт к границе.
Сейчас всех приезжающих в Приморье граждан Китая диагностируют с помощью тест-полосок и отправляют на 2-недельный карантин, чтобы избежать распространения заболевания, передает ТАСС.
31 декабря 2019 года китайские власти сообщили в ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителя определили в кратчайшие сроки – это коронавирус 2019-nCoV. 11-миллионный город закрыт на карантин. США, Россия, Япония, Малайзия и другие страны эвакуируют из Китая своих граждан. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
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Последнее: В Октябрьском и Хасанском районе Приморского края ввели режим ЧС в целях защиты от китайского коронавируса. Для граждан Китая с российским видом на жительство организованы специальные изоляционные пункты. В поселке Пограничный переоборудовали бывшее здание автобазы, в нем уже находятся на карантине три гражданина Китая, еще один изоляционный пункт открыли в Артеме на базе физкультурно-оздоровительного комплекса. […]
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