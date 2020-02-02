Шеф евродипломатии собрался в Иран

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетит Иран, сообщает внешнеполитическая служба ЕС. Во время визита Боррель примет участие в переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе и деэскалации на Ближнем Востоке.

Визит запланирован на 3 и 4 февраля. В ходе него состоится встреча с президентом Хасаном Рухани, председателем парламента (Меджлиса) Ирана Али Лариджани и министром иностранных дел Джавадом Зарифом.

В сообщении уточняется, что Боррель наделен мандатом для ведения дипломатического диалога с региональными партнерами для деэскалации кризиса.

Будущее СВПД оказалось под вопросом после одностороннего выхода из него США в мае 2018 года. Параллельно США ввели антииранские санкции. Иран ответил сокращением объемов выполнения своих обязательств в рамках СВПД. Кризис в отношениях между США и Ираном обострился после авиаудара по пригороду Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

Источник: Вести

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